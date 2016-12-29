Испания

Хавбек Реала Лукас Силва вскоре должен снова начать играть в футбол.

23-летний центрхав присоединился к Королевскому клубу в январе 2015 года, однако в прошлом сезоне на правах аренды выступал за французский Марсель.

Этим летом бразилец должен был уйти в аренду в лиссабонский Спортинг, но он не прошел медосмотр. Врачи выявили у него проблемы с сердечным ритмом.

Этот факт породил слухи о том, что проблемы с сердцем вынудят Лукаса Силву завершить игровую карьеру, но он лично опроверг их.

Marca сообщает, что Силва может сыграть в ближайшем спарринге Реала. Таким образом, он вернется в игру, спустя длительный период.

Ожидается, что в январе он уйдет в аренду в другой клуб.