Испания

Барселона рассматривает вариант с приглашением в команду полузащитника Реала Иско.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на AS, Барселона готова предложить Иско контракт в 2018 году, когда к концу подойдет срок действия его соглашения с Реалом.

Согласно источнику, сине-гранатовые рассматривают только такой вариант.

Напомним, что ранее появилось информация о том, что Иско решил отложить переговоры с Реалом по поводу продления действующего соглашения до конца сезона.

В текущем сезоне Иско провел за Реал 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.