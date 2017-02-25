Испания

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри может перебраться в каталонский клуб.

Спортивный директор Баселоны Ариедо Брайда пытается убедить руководство клуба сделать выбор в пользу 49-летнего итальянца Массимилиано Аллегри.

Как сообщает Calciomercato.com, у спортдира Барсы и тренера Ювентуса сложились хорошие рабочие отношения во время их совместной работы в Милане.

Отметим, что контракт Аллегри с Ювентусом будет действовать еще полтора года.