Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри может перебраться в каталонский клуб.
Массимилиано Аллегри, Getty Image
25 февраля 2017, 13:38
Спортивный директор Баселоны Ариедо Брайда пытается убедить руководство клуба сделать выбор в пользу 49-летнего итальянца Массимилиано Аллегри.
Как сообщает Calciomercato.com, у спортдира Барсы и тренера Ювентуса сложились хорошие рабочие отношения во время их совместной работы в Милане.
Отметим, что контракт Аллегри с Ювентусом будет действовать еще полтора года.