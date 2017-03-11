Испания

Нападающий Эйбара Серхи Энрич получил награду Лучшему игроку февраля в Ла Лиге, а наставник Хосе Луис Мендилабар — лучшему тренеру.

В феврале Оружейники разгромили Валенсию (4:0, дубль Энрича), Гранаду (4:0, гол Энрича), уступили Севилье (0:2), обыграли Малагу (3:0, гол Энрича) и сыграли вничью с Сосьедадом.

Официальный сайт Ла Лиги сообщил, что Серхи Энрич признан лучшим футболистом февраля в чемпионате Испании, а Хосе Луис Мендилабар – лучшим тренером.

После 26 туров Эйбар идет на 8-м месте в Ла Лиге, имея в активе 39 пунктов.