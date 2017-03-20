Испания

Руководство Реала довольно уровнем игры нападающего команды Карима Бензема.

Нынешнее соглашение Бензема с Реалом действует до июня 2019 года. Marca сообщает, что президент клуба Флорентино Перес и наставник команды Зинедин Зидан желают продлить сотрудничество с французским форвардом.

Бензема перешел в Реал из Лиона в 2009 году. На счету 29-летнего нападающего 177 голов во всех турнирах за мадридцев – это 8-й показатель в истории клуба. До следующего ориентира, Пако Хенто, Бензема не хватает 5 мячей.

В СМИ ранее назывались в качестве потенциальных новичков атаки Сливочных Пьер-Эмерик Обамеянг, а также его коллега из Манчестер Сити Серхио Агуэро.