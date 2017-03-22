Испания

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс рассказал о взаимоотношениях его одноклубников с игроками Реала во время игр за национальную сборную.

В последнее время защитник Реала Серхио Рамос и его коллега по амплуа из Барселоны Жерар Пике часто заходят слишком далеко в своем соперничестве. Все это выражается в неуважительном отношении друг к другу как на поле, так и за его пределами, например, в социальных сетях.

Тем не менее, по словам Бускетса, в национальной сборной Рамос и Пике уже давно установили прекрасный микроклимат, при этом капитан Реала, все же, пользуется большим авторитетом среди товарищей по национальной команде.

"Иногда соперничество между Реалом и Барселоной переходит грань и выходит за рамки взаимного уважения", — считает Бускетс.

"Уважение всегда должно быть на первом месте".

"Пике и Рамос играют в сборной уже много лет, и с тех пор они создали в команде очень хорошую атмосферу".

"Рамос здесь капитан, потому располагается выше в командной иерархии, в то время как Пике находится на более важных ролях в Барселоне".

Ближайшие матчи сборная Испании проведет 24 марта против Израиля (в рамках квалификации к чемпионату мира-2018) и 28 марта против Франции (товарищеский поединок).