Испания

Полузащитник Реала Тони Кроос заявил, что присутствие Зидана — это уже залог успеха для Галактикос.

Хавбек Сливочных Тони Кроос рассказал, как Зинедин Зидан готовит команду к следующему поединку.

"Наставник четко доносит до футболистов свои мысли. Зидану нет необходимости мотивировать игроков 20-минутной речью. Он не такой тренер. Зидан достигает желаемого одним своим присутствием. Личность Зидана – залог успеха", — цитирует Крооса FAZ.

Реал сыграл в текущем сезоне Примеры 27 матчей, и имея в активе 62 очка, единолично возглавляет турнирную таблицу. Галактикос опережают Барсу на два очка.