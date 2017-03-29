Руководство Барселоны по-прежнему надеется удержать в команде Лионеля Месси.
Лионель Месси, Getty Images
29 марта 2017, 19:14
Руководство каталонцев в мае намерено возобновить переговоры о новом контракте. Об этом сообщает Marca.
По информации издания, форвард будет получать 35 миллионов евро за сезон.
В текущем сезоне Месси появился на поле 40 раз и забил 41 мяч во всех турнирах.
Напомним, что ФИФА приняла решение дисквалифицировать Лео на четыре матча отборочного турнира к ЧМ из-за оскорблений футболистом линейного арбитра матча Аргентина — Чили Марсело Ван Гассе.
Отметим, что без Месси Аргентина проиграла матч групповой стадии отбора на ЧМ Боливии (0:2).