Испания

Руководство Барселоны по-прежнему надеется удержать в команде Лионеля Месси.

Руководство каталонцев в мае намерено возобновить переговоры о новом контракте. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, форвард будет получать 35 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне Месси появился на поле 40 раз и забил 41 мяч во всех турнирах.

Напомним, что ФИФА приняла решение дисквалифицировать Лео на четыре матча отборочного турнира к ЧМ из-за оскорблений футболистом линейного арбитра матча Аргентина — Чили Марсело Ван Гассе.

Отметим, что без Месси Аргентина проиграла матч групповой стадии отбора на ЧМ Боливии (0:2).