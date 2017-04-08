В игре 31-го тура Примеры Эспаньол в родных стенах с минимальным счетом одолел Алавес.
Эспаньол заработал три пункта, laliga.es
08 апреля 2017, 16:12
Автором единственного гола в составе каталонской команды стал нападающий Пабло Пьятти.
Эспаньол – Алавес 1:0
Гол: Пьятти, 56
Эспаньол: Диего Лопес — Лопес, Рейес, Карикол — Хурадо, Санчес, Марк Рока (Диоп, 85), Лопес Сильва — Пьятти (Перес, 75), Кайседо (Баптистао, 57), Морено
Алавес: Пачеко — Лагуардия, Феддал, Тео, Эли (Вигарай, 67) — Маркос Льоренте, Фемения (Ромеро, 67), Ману Гарсия — Камараса, Мендес (Ибаи Гомес, 80), Дейверсон.
Предупреждения: Мендес, Лопес, Феддал, Диего Лопес, Санчес, Лагуардия