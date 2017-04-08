Автором единственного гола в составе каталонской команды стал нападающий Пабло Пьятти.

Эспаньол  – Алавес 1:0

Гол: Пьятти, 56

Эспаньол: Диего Лопес — Лопес, Рейес, Карикол — Хурадо, Санчес, Марк Рока (Диоп, 85), Лопес Сильва — Пьятти (Перес, 75), Кайседо (Баптистао, 57), Морено

Алавес: Пачеко — Лагуардия, Феддал, Тео, Эли (Вигарай, 67) — Маркос Льоренте, Фемения (Ромеро, 67), Ману Гарсия — Камараса, Мендес (Ибаи Гомес, 80), Дейверсон.

Предупреждения: Мендес, Лопес, Феддал, Диего Лопес, Санчес, Лагуардия