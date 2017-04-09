Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился своими эмоциями после матча с Атлетико (1:1).

Реал на Сантьяго Бернабеу упустил победу над Атлетико, пропустив на последних минутах встречи — 1:1.

"Реал провел хороший матч, но в конце встречи нам не хватило концентрации. Нельзя сказать, что Атлетико показал великолепный футбол, но мы должны пенять только на себя, ведь нужно было удваивать преимущество", — цитирует Зидана официальный сайт Реала.

"Второй гол успокоил бы нас. Ничего страшного не произошло, мы должны оставаться расслабленными и думать о победе над Баварией".

"Сыграли вничью с сильным соперником, но мы скорее потеряли два очка, чем заработали одно. Реал заслуживал большего. Я разочарован, но продолжаю улыбаться".

После этой ничьей Реал рисковал лишиться преимущества над Барселоной, однако сине-гранатовые умудрились проиграть Малаге (0:2).