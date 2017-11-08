Испания

Королевский клуб намерен усилиться полузащитником Манчестер Юнайтед Хуаном Матой.

Неудачная летняя трансферная кампания вынуждает "королевский клуб" проявить беспрецедентную активность в зимнее окно.

Как сообщает The Express, Реал намерен укрепить состав полузащитником "красных дьяволов" Хуаном Матой.

Действующий контракт испанца с МЮ истекает уже будущим летом, потому "красные дьяволы" могут согласиться продать хавбека за приемлемую сумму, дабы не отпускать его бесплатно в июне.

Мата является воспитанником академии Реала, что также говорит в пользу его возможного перехода.

В нынешнем сезоне Мата отметился 1 голом в 8 поединках АПЛ.