Полузащитник Реала Гарет Бэйл пользуется полной поддержкой со стороны клуба.
Гарет Бэйл, GETTY IMAGES
08 ноября 2017, 18:59
Руководство и тренерский штаб Реала верит, что Бэйл сможет вернуться на прежний уровень после череды травм, сообщает Marca.
По информации источника, 28-летний футболист пользуется поддержкой со стороны мадридского клуба.
Однако 28-летнему валлийцу необходимо доказать, что он способен набрать физическую форму и играть еженедельно.
Текущее соглашение Бэйла с Реалом рассчитано до 30 июня 2022 года.