Испания

Полузащитник Реала Гарет Бэйл пользуется полной поддержкой со стороны клуба.

Руководство и тренерский штаб Реала верит, что Бэйл сможет вернуться на прежний уровень после череды травм, сообщает Marca.

По информации источника, 28-летний футболист пользуется поддержкой со стороны мадридского клуба.

Однако 28-летнему валлийцу необходимо доказать, что он способен набрать физическую форму и играть еженедельно.

Текущее соглашение Бэйла с Реалом рассчитано до 30 июня 2022 года.