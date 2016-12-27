Турция

Полузащитник турецкого Галатасарая и сборной Нидерландов Уэсли Снайдер не захотел продолжать карьеру в Поднебесной.

Напомним, что 32-летний плеймейкер присоединился к Львам в январе 2013 года, а его действующий контракт рассчитан до июня 2018 года.

По информации турецких СМИ, один из клубов китайской Суперлиги предлагал Галатасараю за переход Снайдера 25 млн евро.

В то же время отмечается, что голландец предпочел остаться в Стамбуле, чем переезжать в Китай.

В текущем сезоне Снайдер отыграл за Галатасарай во всех турнирах 16 матчей, отметившись 2 голами и 9 ассистами.