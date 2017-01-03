Украина

Стал известен первый спарринг-партнер Динамо на тренировочном сборе в Испании.

Напомним, в рамках подготовки ко второй части сезона киевская команда проведет два учебно-тренировочных сбора в испанской Марбелье.

Из отпуска Динамо выйдет 14 января. Как сообщает официальный сайт клуба, в Испанию команда отправится 16 января.

Уже 21 января подопечные Реброва проведут первый спарринг. Соперником команды станет немецкий Санкт-Паули, выступающий во второй Бундеслиге.

Напомним, что после сыгранных 18-ти туров УПЛ Динамо с 37-ю очками располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от Шахтера на 13 очков.