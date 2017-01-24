Украина

Football.ua рассказывает о пяти крупнейших разгромах в истории чемпионатов Украины.

Разрыв между лидерами чемпионата Украины и другими командами увеличивается — если Динамо и Шахтер еще удерживают своих лучших футболистов, то остальные теряют с разной степенью стремительности. Вероятность разгромов весной становится больше, и мы решили вспомнить какие поражения были самыми крупными в истории чемпионатов Украины.

1997 год. Шахтер — Торпедо 9:1

Шахтер: Шутков, Леонов, Новиков (Яксманицкий, 46), Бабий, Коваль, Матвеев, Орбу, Ковалев (Онопко, 61), Зубов, Поцхверия, Ателькин (Спивак, 64).

Тренер: Яремченко Валерий.

Торпедо: Глущенко, Бурхан, Максименко (Рюмин 60), Сторчак, Шубин, Шушура, Смирнов (Телятников, 46), Зубченко, Симонов (Беликов, 46), Бондаренко, Косенко.

Тренер: Надеин Игорь.

Голы: Матвеев (5, 55, с пенальти, 78, 80), Ателькин (13), Орбу (35), Зубов (42, 65), Поцхверия (49) — Косенко Алексей (18).

Этот матч 13 лет был самым крупным разгромом — по 2010-й год, когда Динамо уничтожило Ильичевец с еще большим счетом. Правда, сам Шахтер в 2000-ом с Металлистом сумел повторить свой же рекорд.

Как раз туром ранее Горняки проиграли на выезде Динамо 1:3 и согнали свою злость на запорожском Торпедо, которое в том сезоне чуть не вылетело (вылетело в следующем), заняв место как раз над зоной вылета.

2000 год. Шахтер — Металлист 8:0

Шахтер: Вирт, Старостяк, Шмарко, Тимощук, Попов (Шевчук, 74), Бахарев, Абрамов (Белик, 70), Алиуцэ, Зубов, Ателькин (Саву, 74), Воробей.

Тренер: Прокопенко Виктор.

Металлист: Горяинов, Иваненко, Пец, Костюков, Шопин, Тофан, Кучер, Харченко, Попов (Шевченко, 55), Гольдин (Запояска, 46), Школьников.

Тренер: Ткаченко Леонид.

Голы: Зубов (32, 87), Попов (44), Воробей (49, с пенальти), Ателькин (62), Белик (72, 83), Бахарев (77).

Сезон, в котором Шахтер дебютировал в групповом этапе Лиги чемпионов. Помните: Арсенал, Лацио и Спарта? Если на тот момент для горняков вершиной успеха стал выход из группы в кубок УЕФА, то в чемпионате дончане уже активно навязывали борьбу Динамо за чемпионство. Это был еще Шахтер без бразильцев, с Ателькиным, Воробьем и Зубовым, а главным легионером значился румын Алиуце.

Металлист считался середняком чемпионата — это был как раз сезон между двумя приходами Михаила Фоменко, при котором Металлист занимал пятое место. А вот между этими пятыми местами команда при Леониде Ткаченко стала девятой.

Уже в следующем сезона Шахтер стал чемпионом.

2013 год. Динамо — Металлург Д 9:1

Динамо: Шовковский, Велозо (Аруна, 54), Драгович, Ленс, (Дуду, 71), Ярмоленко (Цуриков, 70), Сидорчук, Гусев, Вида, Макаренко, Мбокани, Бельханда.

Тренер: Блохин Олег.

Металлург: Бандура, Голайдо, Барановский, Прыйма, Зотов, Мамутов (Тимофиенко Виталий, 24; Де Оливейра Даниель Родриго, 57), Афонсо да Силва Александре, Лазич Джордже (Полюлях Никита, 77), Нельсон Грегори, Болбат Сергей, Чавес Рибейро Мораес Джуниор Алуизио.

Тренер: Ташуев Сергей.

Голы: Ярмоленко (21, 64), Ленс (27, 62), Бельханда (48, 71, 74), Аруна (67), Мбокани (89) — Лазич (40).

Вторую свою самую крупную победу Динамо тоже добыло в октябре. И в этом сезоне киевляне тоже не стали чемпионами (более того — впервые опустились на четвертое место) — команду тогда возглавлял Олег Блохин и в конце сезона уступил место Сергею Реброву.

Матч с донецким Металлургом вышел одним из лучших и, безусловно, самым ярким под руководством Блохина. Но нужно отметить, что тогда у команды Ташуева были большие кадровые проблемы, а в начале матча на 19-й минуте судья удалил Голайдо. Ища возможности отыграться, по ходу матча Ташуев перестроил тактику команды на игру в три защитника, но это привело к еще большим проблемам.

2015 год. Волынь — Металлург З 9:1

Волынь: Кичак, Жунич, Богданов, Шабанов, Полевой, Герасимюк (Чепелюк, 85), Политыло, Шарпар, Матей (Мемешев, 55), Кобахидзе, Козьбан (Горопевшек, 75).

Тренер: Кварцяный Виталий.

Металлург: Бабийчук (Шеремета, 46), Демченко, Татарков, Игнатенко, Кузнецов, Кулинич, Ковалевский, Издебский, Клименчук, Демидов (Стефурак, 46), Каплиенко (Ключик, 79).

Тренер: Чанцев Анатолий.

Голы: Козьбан (2), Кобахидзе (4, 23), Матей (7, 54, с пенальти), Шарпар (37, с пенальти, 58, 82), Герасимюк (44) — Игнатенко (90+2).

Последний матч в истории "старого" запорожского Металлурга. Проиграв луцкой Волыни, запорожская команда ушла на зимний перерыв и уже не вернулась — второй круг доигрывали без нее. Собственно, ничего удивительного в провале нет, поскольку на тот момент, команда состояла практически из детей.

Волынь же хоть и закончила чемпионат на третьем месте с конца, была очень сильна и, если бы с нее не снимали очки на протяжении сезона (а всего отминусовали 18 пунктов), то лучане однозначно бы боролись за место в еврозоне и, скорее всего, именно они, а не Александрия были бы на шестом месте.

В этом матче хет-трик сделал опорный полузащитник лучан Шарпар.

2010 год. Динамо — Ильичевец 9:0

Динамо: Коваль, Бетао, Вукоевич, Ярмоленко, Милевский (Гильерме, 60), Михалик, Гусев (Данило Силва, 60), Еременко (Нинкович, 68), Эль Каддури, Хачериди, Алмейда.

Тренер: Лужный Олег.

Ильичевец: Романенко, Пуканыч, Ярошенко, Кривошеенко, Савин, Тищенко, Яворский (Самусевас, 81), Яценко, Козориз (Насибулин, 68), Антонов, Путивцев.

Тренер: Близнюк Илья.

Голы: Ярмоленко (11), Гусев (25), Милевский Артем (28, 30, 45+1, 59), Савин (42, в свои ворота), Гильерме (73), Данило Силва (77).

Самая крупная победа в истории чемпионатов Украины. Киевское Динамо в том сезоне (2010/2011) не стало чемпионом и на момент этой победы уже отставало от Шахтера на пять очков. В итоге отставание составило семь очков. В этом матче Милевский забил четыре мяча, а команду возглавлял Олег Лужный, который принял Динамо посреди сезона после отставки Газзаева. Зимой с киевлянами начал работать Юрий Семин.

Интересно, что в последнем матче этого же сезона Ильичевец победил Динамо (3:2), проигрывая после первого тайма 0:2 и спасся, таким образом, от вылета. Но команду тогда возглавлял уже не Илья Близнюк, который после этого матча подал в отставку, а Николай Павлов.

Александр Озирный, Football.ua