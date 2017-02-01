Украина

Новичок Карпат Алексей Дитятьев поведал о причинах перехода в львовский клуб.

Вчера Карпаты объявили о подписании трехлетнего контракта с экс-защитником Ворсклы Алексеем Дитятьевым.

"Я выбрал Карпаты потому, что это очень перспективный клуб. Команда играет в хороший комбинационный футбол. Кроме того, важным моментом является то, что этот клуб имеет большую историю, традиции, преданных болельщиков. Существует много факторов, которые повлияли на мое решение", — цитирует Дитятьева официальный сайт Львов.

"Предложений хватало, но без конкретики. Были варианты за рубежом, в том числе в России. Однако такую возможность я сразу отбросил. Относительно тех предложений, которые были – я хочу еще остаться в Украине. Как по мне, то Карпаты были самым серьезным вариантом для продолжения карьеры".

"Рассчитываю на то, что буду играть в основном составе. По крайней мере, буду делать все от меня зависящее".