Украина

Полузащитник Стали Марьян Мысык не получил серьезной травмы и вскоре вернется в строй команды.

Ранее сообщалось о том, что 20-летний атакующий хавбек покинул тренировочный лагерь Сталеваров и отправился в Киев, где пройдет углубленное медицинское обследование. У игрока диагностировано травму колена.

Впрочем, повреждение оказалось не слишком серьезным. Как информирует канал Футбол 1, хавбек сможет возобновить тренировки через неделю.