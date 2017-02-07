Ранее сообщалось о том, что 20-летний атакующий хавбек покинул тренировочный лагерь Сталеваров и отправился в Киев, где пройдет углубленное медицинское обследование. У игрока диагностировано травму колена.

Впрочем, повреждение оказалось не слишком серьезным. Как информирует канал Футбол 1, хавбек сможет возобновить тренировки через неделю.

В текущем сезоне Мысык отыграл за Сталь во всех турнирах 15 матчей (11 — в основе), 1 ассист.

 