Полузащитник Стали Марьян Мысык не получил серьезной травмы и вскоре вернется в строй команды.
марьян мысык, фк сталь
07 февраля 2017, 23:22
Ранее сообщалось о том, что 20-летний атакующий хавбек покинул тренировочный лагерь Сталеваров и отправился в Киев, где пройдет углубленное медицинское обследование. У игрока диагностировано травму колена.
Впрочем, повреждение оказалось не слишком серьезным. Как информирует канал Футбол 1, хавбек сможет возобновить тренировки через неделю.
В текущем сезоне Мысык отыграл за Сталь во всех турнирах 15 матчей (11 — в основе), 1 ассист.