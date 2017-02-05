Полузащитник Стали Марьян Мысык продолжает залечивать травму и покинул тренировочный сбор команды.
МАРЬЯН МЫСЫК, FCSTAL.COM
05 февраля 2017, 16:29
20-летний хавбек травмировался еще в декабрьском противостоянии с Шахтером (0:2), и с тех пор залечивает травму, которая не позволяет ему работать в полную силу.
По информации канала Футбол 1, тренерский штаб отпустил футболиста в Киев, чтобы тот прошел медосмотр. Точный характер травмы и сроки восстановления футболиста пока что остаются неизвестными.
В нынешнем сезоне Мысык отдал 1 ассист в 14 матчах.