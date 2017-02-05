Украина

Полузащитник Стали Марьян Мысык продолжает залечивать травму и покинул тренировочный сбор команды.

20-летний хавбек травмировался еще в декабрьском противостоянии с Шахтером (0:2), и с тех пор залечивает травму, которая не позволяет ему работать в полную силу.

По информации канала Футбол 1, тренерский штаб отпустил футболиста в Киев, чтобы тот прошел медосмотр. Точный характер травмы и сроки восстановления футболиста пока что остаются неизвестными.

В нынешнем сезоне Мысык отдал 1 ассист в 14 матчах.