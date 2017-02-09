Украина

Полузащитник Стали Роман Карасюк рассказал о том, как проходят сборы его команды.

"Для профессионального футболиста сборы — это неотъемлемая часть в его работе, которую обязательно нужно пройти. Мне кажется, что так, как ты будешь работать на сборах, так и пройдет у тебя весь чемпионат. Этим ты закладываешь физический фундамент, без которого невозможно играть в современный футбол. Что касается состояния, то сейчас уже лучше. На первом сборе было тяжелее. Сейчас немного втянулись, и более-менее чувствую себя нормально", — начал хавбек.

"Тренировочный процесс изменился кардинально. Можно даже сказать полностью. Всё новое. Ну а что касается игры, то это все увидят во второй половине чемпионата. Как и каждому футболисту хочется только играть, играть и играть. Но и тренировки, конечно, важны. Если плохо будешь выкладываться на тренировке, то какая может быть игра?"

"Результаты спаррингов? Ну, это не я же должен оценивать. Я старался на все сто процентов, но оценивать будут тренеры", — подытожил Карасюк.