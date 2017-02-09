Украина 09 февраля 2017, 17:55 УПЛ: даты и время начала матчей 19-го тура Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила расписание игр 19-го тура текущего розыгрыша элитного дивизиона Украины. УПЛ, GOOGLE.COM 09 февраля 2017, 17:55 25 февраля, суббота Заря — Динамо — 14:00 Олимпик — Сталь — 14:00 Александрия — Волынь — 17:00 26 февраля, воскресенье Зирка — Днепр — 14:00 Черноморец — Карпаты — 14:00 Шахтер — Ворскла — 17:00 Источники Официальный сайт Премьер-лиги Украины Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте