25 февраля, суббота

Заря — Динамо — 14:00

Олимпик — Сталь — 14:00

Александрия — Волынь — 17:00

26 февраля, воскресенье

Зирка — Днепр — 14:00

Черноморец — Карпаты — 14:00

Шахтер — Ворскла — 17:00