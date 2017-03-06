Украина

Киевляне в зимнее трансферное окно пытались продать форварда Жуниора Мораеса за внушительную сумму.

В последний день февраля Динамо отправило Мораеса в аренду до конца сезона в китайский клуб Тяньцзинь Сунцзян.

В эфире телепередачи Великий футбол на телеканале Футбол 1 была озвучена информация, что Динамо в последние дни транферного окна пыталось продать бразильского нападающего за 10 миллионов евро.

В связи с тем, что оформить сделку не удалось, киевляне решили отдать Жуниора в краткосрочную аренду.

Отметим, что в конце арендного соглашения у Тяньцзинь Сунцзян будет право выкупить контракт 29-летнего форварда. При этом финансовые условия потенциальной сделки остаются неизвестными.