Украина

Стал известен список игроков Шахтера, которые отправились на матч 21-го тура УПЛ против Зари.

Шахтер отправился на матч с Зарей, ФК Шахтер

Шахтер отправился на матч с Зарей, ФК Шахтер

Донецкий Шахтер отправился в Харьков, где 12 марта примет участие в матче 21-го тура УПЛ против Зари. На матч с луганским клубом Паулу Фонсека взял 21 футболиста.

Состав Шахтера выглядит следующим образом:

вратари: Андрей Пятов, Антон Каниболоцкий, Олег Кудрик;

защитники: Богдан Бутко, Дарио Срна, Иван Ордец, Ярослав Ракицкий, Александр Кучер, Иcмаили;

полузащитники: Максим Малышев, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Тайсон, Алан Патрик, Бернард, Марлос, Вячеслав Танковский;

нападающие: Александр Зубков, Факундо Феррейра, Андрей Борячук, Густаво Бланко Лещук.

Матч между Зарей и Шахтером состоится 12 марта на стадионе Металлист в Харькове. Начало матча — в 19:30 по киевскому времени.