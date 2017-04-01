Украина

Подопечные Михайленко благодаря голу Нагиева набрали три очка в домашнем поединке (1:0).

Сегодня нам предстояло увидеть поединок в рамках нового формата. К отчетному матчу Днепр подходил с беспроигрышной серией длинной в шесть матчей, а Зирка, в свою очередь, не так давно обыграла Динамо и разошлась миром с Ворсклой.

Днепряне с первых минут забрали мяч под свой контроль, пытаясь создать остроту у ворот соперника, но, несмотря на это, первый момент возник у гостей. Ситало воспользовался ошибкой оппонента и вышел один на один с Луниным, но слишком много лишних движений совершил нападающий Зирки и, как итог — счет остался прежним.

У команд мало что получалось в атаке, но хозяева смогли открыть счет — Влад подал с левого фланга, а Нагиев замкнул дальнюю штангу. Гости сразу же могли забить в ответ, но Лунин выручил после ударов Ситало и Бацулы. На этом команды закончили с опасными моментами в первом тайме, уйдя на перерыв при счете 1:0.

На первых минутах второго тайма казалось, что Зирка сейчас возьмет игру под свой контроль. Бацула часто подключался по левому флангу, добавляя своим партнерам по команде варианты для развития атаки. К середие тайма темп игры окончательно упал и команды заменами пытались освежить игру. Кожушко, который был призван добавить скорости атакам Днепра умудрился получить красную карточку за неспортивное поведение, спустя всего лишь 6 минут от появления на поле.

Зирка, игравшая конец матча в большинстве, должна была провести штурм ворот соперника, но все атакующие потуги гостей были тщетны, как итог — Днепр набирает 3 очка, а Зирка уезжает домой ни с чем.

Днепр – Зирка 1:0

Голы: Нагиев, 32

Днепр: Лунин — Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад — Нагиев, Ротань, Когут (Кочергин, 69), Полевой, Лунев (Чеберко, 73) — Довбик (Кожушко, 74)

Зирка: Паст — Полегенько, Фатеев, Перейра, Борха, Бацула — Лупашко, Драченко, Загальский (Чичиков, 46), Попов (Збунь, 70) — Ситало (Эсеола, 54)

Предупреждения: Влад — Попов, Бацула, Драченко

Удаление: Кожушко