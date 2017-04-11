Украина

Опорный полузащитник Динамо Никита Корзун рассказал о ситуации в киевском клубе.

Хавбек Никита Корзун рассказал, как команда приняла новичков киевлян, прощании с Александром Шовковским и конкуренции с Владимиром Шепелевым.

"Все игроки хорошо приняли Пантича и Кадара. Кадар разговаривает только на английском, и это не проблема для всех, так как все знают английский футбольный язык. Пантичу помогает Вида. Пантич и Кадар со всеми хорошо общаются, и все стараются им помочь", — цитирует Корзуна официальный сайт Динамо.

"Игроки попрощались с Шовковским на командном собрании, все ребята пожелали удачи в дальнейшем, поблагодарили за столь успешную карьеру в киевском Динамо. Шовковский — живая легенда киевского Динамо и всего украинского футбола. Александр в свою очередь поблагодарил всех нас и пожелал удачи и побед".

"Конкуренция с Шепелевым? Я считаю, что это хороший игрок, думающий, обладающий хорошим пасом. А что касается конкуренции, тот кто сильнее себя показывает на тренировках – тот и играет".

Никита Корзун в текущем сезоне принял участие в 10 матчах украинской Премьер-лиги.