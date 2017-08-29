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Новичок Боруссии Д Андрей Ярмоленко рассказал о том, как состоялся его переход в дортмундский клуб.

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко, который перешел в дортмундскую Боруссию из киевского Динамо, заявил, что он намерен проверить свои способности на фоне футболистов Бундеслиги.

"Естественно, я ждал предложения от хорошей команды, и когда позвонил Игорь Михайлович и сказал, что есть вариант, что клубы между собой договорились, и остается дело за малым – поехать, пройти медосмотр и подписать контракт, я сразу же собрал вещи и полетел", — сказал Ярмоленко.

"Встретили меня отлично, все прошло на самом высоком уровне. Сразу видно, насколько серьезная эта команда. Удалось пообщаться с главным тренером, а вот будущих партнеров по команде, к сожалению, не увидел. Петер Бос вкратце объяснил, чего он хочет, а более детально об игре Боруссии и требованиях ко мне обещал рассказать, когда встретимся после игр сборной".

"Тренер сказал, чтобы я вернулся 6-го, но я попросил у него один дополнительный день, чтобы приехать на базу Динамо и попрощаться со всеми ребятами, персоналом, и он пошел мне на уступку, за что ему большое спасибо. Так что после игр сборной я планирую приехать в Киев, а уже 7-го сентября буду в Дортмунде готовиться к матчам в составе новой команды".

"Я жду не конкретной игры с Реалом или еще с кем-то, а просто поскорее выйти на поле в футболке Боруссии и почувствовать атмосферу на стадионе, ощутить, каково играть при переполненных трибунах. Хочется, чтобы это произошло, как можно быстрее".

"Безусловно, это очень сильный чемпионат – один из самых сильных в мире. Будет интересно проверить свои способности и качества на фоне футболистов, которые уже выступают в Бундеслиге".

Боруссия Дортмунд уже начала продажу футболок с фамилией футболиста сборной Украины.