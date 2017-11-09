Украина

Защитник сборной Украины Александр Караваев дал свой комментарий относительно будущего матча своей команды против Словакии.

- Хватает ли мотивации сейчас на товарищеские матчи, особенно, когда отборочные матчи уже завершены?

- Несложный вопрос, потому что когда я получаю вызов и еду в сборную, я всегда говорю, что для меня это всегда честь и гордость. В любом возрасте у футболиста вы спросите — все хотят играть за сборную. Ехать без мотивации – это недопустимо. Мотивация зашкаливает и не важно, какой это матч.

- Какая атмосфера в команде?

- Атмосфера в сборной Украины всегда великолепная. Сколько раз я приезжал, и как только Андрей Николаевич пришел, все сплотились и еще больше общаются. После обеда или ужина могут еще сидеть полчаса-час и общаться, потому что всем интересно.

Сейчас организовали песни новичков, у всех мандраж, все переживают, но потом поют, обо всем забывают и у всех хорошо получается. Атмосфера в команде отличная, за что спасибо тренерского штабу.

- Александр Сваток, как ваш одноклубник, советовался, какую песню петь?

- Нет, Сваток долго думал петь ли, не хотел, думал обойдется. Но, потом они уже между собой выбрали.

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