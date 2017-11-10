Украина

Нападающий Ворсклы Юрий Коломоец выйдет в стартовом составе сборной Украины в матче против Словакии.

Нападающий Ворсклы Юрий Коломоец впервые попал в список вызванных игроков на матчи сборной Украины.

Главный тренер Андрей Шевченко принял решение выпустить Коломойца в стартовом составе на товарищеский матч против Словакии. Коломоец — единственный из шести новичков, который появится в старте.

Отметим, что после травмы Артема Кравца и отъезда Артема Беседина в молодежную сборную, Коломоец остался единственным центральным нападающим в составе команды.

В нынешнем сезоне нападающий отметился пятью голами в чемпионате Украины.

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