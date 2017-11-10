Украина

Атакующий полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Марлос рассказал о том, почему и как он стал гражданином Украины.

Переехав в Украину зимой 2012-го года из Бразилии, Марлос вряд ли представлял, какое влияние окажет это решение не только на его карьеру, но и на жизнь.

В сентябре текущего года 29-летний Марлос получил украинское гражданство, а уже в октябре дебютировал за сборную Украины в матче против Косово.

"Я несколько лет изучал такую возможность, конкретная идея созрела при общении с клубом. Позже она начала обретать форму, развиваться. После нескольких встреч с Шевченко мы решили принять гражданство", — признался Марлос.

"К сожалению, у меня появилась возможность сыграть за сборную Украины лишь в двух последних матчах отбора. Очень жаль, что не удалось выйти на чемпионат мира, мне хотелось больше помочь сборной. Результат меня очень огорчил, но возможность сыграть за сборную порадовала".

"Проведя столько лет в Украине, я больше не думал о национальной команде Бразилии, честно. Здесь я сделал себе имя, написал свою историю, заявил о себе на клубном уровне. Меня полюбили фанаты, полюбили люди. Было справедливо отплатить им за это".

"Сколько раз я встречался с Шевченко, прежде чем принять приглашение? Он всегда смотрит матчи Шахтера, так что мы встречались прямо на стадионах после матчей. Мы много говорили, но он никогда не давил на меня. Он дал понять, что дверь в сборную для меня открыта, так что это было единодушное решение игроков и руководства национальной команды. Я был рад узнать об этом, об этом расположении с их стороны. Я ясно сказал, что просто хочу помочь, мне не нужны любые проблемы с игроками, руководством. Все отнеслись ко мне с уважением, и это было очень важным фактором в моем решении".

"Если говорить о моей футбольной карьере, то здесь я провел почти столько же времени, сколько и в Бразилии. Конечно, моя культура и моя семья из Бразилии. Но в Украине я многому научился, мои дети и супруга живут здесь. Я считаю, что в плане культуры я бразилец, но во мне есть и частичка Украины. Здесь я научился получать удовольствие от жизни".

"После поражения от Хорватии было очень обидно, потому что перед собой я поставил цель сыграть на чемпионате мира. Я хотел помочь сборной Украины квалифицироваться и мне очень жаль, что не принял участие в более ранних матчах. Евро-2020 — это еще один важный турнир, хочется пробиться туда вместе со сборной Украины. Сейчас я смогу помочь с начала отбора и надеюсь принести большую пользу ".

"Я говорил с Эдмаром, с которым играл вместе за Металлист, и он помог мне принять это решение. Он больше не играет за сборную, сейчас он живет в Соединенных Штатах. Боялся ли я, что меня призовут в армию? Нет, такого страха у меня нет. Я лишь хочу, чтобы этот конфликт на востоке страны прекратился, и люди жили в мире. Ситуация улучшается, недавно мы играли за 70 километров от Донецка, и там все было нормально, никаких проблем. Многие люди из Донецка приезжали на матч, поэтому, думаю, ситуация улучшается".

"Я надеюсь, что Шахтер вернется домой. Мы стараемся приносить радость людям, наш президент очень помогает. Мы постоянно занимаемся благотворительностью, помогаем взрослым и детям. Это трудная ситуация. Клуб переехал, но наши сердца остались там".

За сборную Украины Марлос успел провести три матча, в которых отметился одной результативной передачей.

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