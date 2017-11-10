Украина

Полузащитник сборной Украины Марлос отдал голевой пас на Ярмоленко.

Сборная Украины в эти минуты проводит товарищеский матч против сборной Словакии. Пропустив первыми на старте поединка, украинцы сумели отыграться под конец первого тайма.

Натурализованный бразильский хавбек донецкого Шахтера Марлос отобрал мяч у защитника словаков и оформил выход "три в одного защитника". Полузащитник откатил мяч на Ярмоленко, который отметился забитым голом.

Для Марлоса этот ассист стал первым результативным действием в составе сборной Украины. Напомним, что он проводит всего третий матч в футболке национальной команды. Для Ярмоленко этот гол стал 33-м в составе сборной.