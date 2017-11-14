Украина

Вратарь Динамо Георгий Бущан рассказал, как провел выходные и готовился во время перерыва на матчи сборных.

Киевское Динамо после паузы, связанной с играми национальных сборных, встретится с Зиркой в Кропивницком. Георгий Бущан рассказал, как провел выходные, связанные с перерывом.

"После прошлого матча чемпионата Украины с Ворсклой тренеры дали дам три дня выходных. Я провел это время с семьей и отсыпался. Был период, когда за 21 день мы провели семь игр и жили в режиме заезд-игра-восстановление, и так по кругу на протяжении длительного времени. Было тяжело, ведь все это время у нас не было ни одного выходного.

В подобном графике, если ты постоянно держишь себя в тонусе, то физически чувствуешь себя более или менее хорошо, только не высыпаешься. А вот психологически, действительно, устаешь больше – от переездов, перелетов, которые дают о себе знать", — приводит слова Бущана официальный сайт Динамо.

Голкипер киевлян рассказал, как команда готовится к следующему поединку чемпионата Украины против Зирки.

"Целенаправленную подготовку начали с понедельника. Идет обычный тренировочный процесс, хорошо, что как раз есть недельный цикл, можно нормально поработать на занятиях, а не только восстанавливаться. Так что привычно готовимся к следующим четырем выездным встречам.

Перед матче в Кропивницком ничего особенного не ощущаю. Злости на них нет (за поражение в прошлом сезоне 0:2, — прим), потому что в Киеве мы выиграли. Нужно просто набирать свои очки, а ехать и бояться Зирку — странно. Мы настроены на победу, как и в любом матче – не важно, какая команда нам противостоит.

Наши ребята (в Зирке играют экс-динамовцы Полегенько и Фаворов) есть почти в каждой команде Премьер-лиги. В этом сезоне наблюдается такая тенденция, что наши нас как раз и наказывают. Надеюсь, на Зирке она и закончится".