Стало известно, какой будет форма сборной Испании на ЧМ-2018.

Основная форма будет выполнена красном цвете с желто-сине-красным орнаментом с правой стороны, и будет напоминать форму испанцев, в которой они играли на чемпионате мира 1994 года.

