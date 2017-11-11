ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник Марко Верратти не поможет сборной Италии в ответном стыковом матче ЧМ-2018 против сборной Швеции.

В первом стыковом матче ЧМ-2018 сборная Италии на выезде проиграла Швеции со счетом 0:1.

На 28-й минуте полузащитник итальянцев Марко Верратти получил предупреждение за срыв атаки, из-за чего будет вынужден пропустить ответную встречу со шведами из-за перебора желтых карточек.

Ответный стыковой матч между сборными Италии и Швеции состоится в понедельник, 13 ноября.

В отборочном турнире Верратти провел за сборную Италии шесть матчей, но голами или результативными передачами не отличался.

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