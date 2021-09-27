Вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги чемпионов.
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27 сентября 2021, 19:37
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов Аякс встретится в Амстердаме с Бешикташем.
Компания Parimatch считает явным фаворитом данного противостояния хозяев.
Коэффициент на победу Аякса составляет 1,15, на ничью — 9,10, на победу Бешикташа — 19,00.
При этом букмекеры практически не сомневаются, что в матче будут забиты мячи, поскольку коэффициент на то, что счет не будет открыт, составляет 27,0.
Матч Аякс — Бешикташ состоится во вторник, 28 сентября. Начало в 19:45 по киевскому времени.