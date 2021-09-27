Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Лиги чемпионов.
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27 сентября 2021, 22:55
В рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов дортмундская Боруссия примет лиссабонский Спортинг.
Компания Parimatch считает фаворитом противостояния хозяев.
Коэффициент на победу Боруссии составляет 1,42, на победу Спортинга — 7,80, на ничью — 4,90.
Букмекеры считают более вероятным, что забьют обе команды (коэффициент составляет 1,72) чем что отличится только один из соперников или вообще никто (2,12).
Матч Боруссия Д — Спортинг Л состоится во вторник, 28 сентября. Начало в 22:00 по киевскому времени.