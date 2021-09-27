Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов дортмундская Боруссия примет лиссабонский Спортинг.

Компания Parimatch считает фаворитом противостояния хозяев.

Коэффициент на победу Боруссии составляет 1,42, на победу Спортинга — 7,80, на ничью — 4,90.

Букмекеры считают более вероятным, что забьют обе команды (коэффициент составляет 1,72) чем что отличится только один из соперников или вообще никто (2,12).

Матч Боруссия Д — Спортинг Л состоится во вторник, 28 сентября. Начало в 22:00 по киевскому времени.