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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов турецкий Бешикташ на своем поле примет лиссабонский Спортинг из Португалии. Компания Parimatch считает, что больше шансов на успех в этом матче у подопечных Рубена Аморима.

Так на победу Спортинга предлагается коэффициент 2.35, в то время как потенциальный успех Бешикташа оценивается вероятностью в 3.15. Ничейный исход данного противостояния предлагается с коэффициентом 3.40.

Любители рискованных ставок могут спрогнозировать на то, что в матче будет забит автогол — коэффициент — 10.00.

Матч Бешикташ — Спортинг состоится во вторник, 19 октября в 19:45 по киевскому времени.