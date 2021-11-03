Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок группового этапа ЛЧ.
спортинг - бешикташ, фото уефа
03 ноября 2021, 15:29
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов лиссабонский Спортинг примет на своем поле Бешикташ.
Компания Parimatch считает португальский коллектив безоговорочным фаворитом противостояния. Так, на победу Спортинга предлагается коэффициент 1.39. Потенциальный успех подопечных Ялчина оценивается коэффициентом 8.80.
Ничейный же исход поединка можно спрогнозировать с коэффициентом 4.90.
Любители же рискованных ставок могут предположить нулевую ничью с коэффициентом 16.50.
Матч Спортинг — Бешикташ состоится в среду, 3 ноября в 22:00 по киевскому времени.