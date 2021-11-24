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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Лиги чемпионов.

В матче группового этапа Лиги чемпионов турецкий Бешикташ дома сыграет против амстердамского Аякса.

По мнению экспертов компании Parimatch, команда Эрика тен Хага ближе к победе в данном противостоянии.

На победу Аякса предлагается коэффициент 1,37. Ничью оценили в 5,50, а победу хозяев — в 8,00.

Если вы уверены, что обе команды в этой игре смогут забить, то на данный исход установлен коэффициент 1,67 (нет — 2,20).

Матч Бешикташ — Аякс состоится в Турции в среду, 24 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.