Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У п’ятницю, 15 вересня, відбудеться матч п’ятого туру французької Ліги 1, у рамках якого збірна Парі Сен-Жермен на своєму полі прийматиме Ніццу.

За версією букмекерів, ПСЖ — фаворит зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 1,51, а перемога гостей — 6,50. Якщо вболівальники вважають, що буде нічия, на таку подію пропонується показник 4,80.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що команді Луїса Енріке нарешті вдасться втриматись від пропущених голів, тому пропонуємо варіант "Обидві заб'ють" — "Ні". Коефіцієнт — 2.05.

Також ми ризикнули б поставити, що ще в першому таймі ми побачимо небагато голів — ТМ 1,5. На таку подію пропонується коефіцієнт 1.57.

Матч ПСЖ — Ніцца відбудеться 15 вересня о 22:00 за київським часом.