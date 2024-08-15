Football.ua розповідає, кого експерти вважають фаворитами на перемогу в турнірі.
Ман Сіті - Арсенал, getty images
15 серпня 2024, 16:52
Великий англійський футбол повернувся, і нові баталії за званням чемпіона найсильнішої ліги світу починаються. Манчестер Сіті виграв чотири титули поспіль збирається поліпшити свій рекорд, але в супротивників "містян" інші плани.
Втім, експерти букмекерських компаній все одно вважають фаворитом команду Хосепа Гвардіоли. Поки Манчестер Сіті не відправили у Чемпіоншип через фінансові порушення, коефіцієнт на його перемогу в цьому сезоні складає 2,1. Найближчим переслідувачем, як і у двох попередніх сезонах, є Арсенал. Успішна ставка на "канонірів" примножить ваші гроші у 3 рази.
В ТОП-3 ходить й Ліверпуль. Епоха Юргена Клоппа завершилась, але від Арне Слота одразу очікують високий результат. Коефіцієнт на перемогу "червоних" складає 8,5. Також експерти відносно вірять в успіх Манчестер Юнайтед. Нове керівництво клуба проводить яскраву трансферну політику й, можливо, це надихнуло букмекерів. Отже, коефіцієнт на перемогу Юнайтед — 15.
Також букмекери припускають перемогу Челсі з Енцо Марескою. Вірити в Мудрика та компанію? Коефіцієнт на це складає 18. На Ньюкасл, своєю чергою, можна поставити за коефіцієнтом 25.
Коефіцієнти на інші команди:
Тоттенгем — 30
Астон Вілла — 50
Брайтон — 150
Вест Гем — 250
Будь-яка інша команда — 500
Пишіть в коментарях свої прогнози стосовно місць команд у турнірній таблиці за підсумками сезону.