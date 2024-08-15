Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає, кого експерти вважають фаворитами на перемогу в турнірі.

Великий англійський футбол повернувся, і нові баталії за званням чемпіона найсильнішої ліги світу починаються. Манчестер Сіті виграв чотири титули поспіль збирається поліпшити свій рекорд, але в супротивників "містян" інші плани.

Втім, експерти букмекерських компаній все одно вважають фаворитом команду Хосепа Гвардіоли. Поки Манчестер Сіті не відправили у Чемпіоншип через фінансові порушення, коефіцієнт на його перемогу в цьому сезоні складає 2,1. Найближчим переслідувачем, як і у двох попередніх сезонах, є Арсенал. Успішна ставка на "канонірів" примножить ваші гроші у 3 рази.

В ТОП-3 ходить й Ліверпуль. Епоха Юргена Клоппа завершилась, але від Арне Слота одразу очікують високий результат. Коефіцієнт на перемогу "червоних" складає 8,5. Також експерти відносно вірять в успіх Манчестер Юнайтед. Нове керівництво клуба проводить яскраву трансферну політику й, можливо, це надихнуло букмекерів. Отже, коефіцієнт на перемогу Юнайтед — 15.

Також букмекери припускають перемогу Челсі з Енцо Марескою. Вірити в Мудрика та компанію? Коефіцієнт на це складає 18. На Ньюкасл, своєю чергою, можна поставити за коефіцієнтом 25.

Коефіцієнти на інші команди:

Тоттенгем — 30

Астон Вілла — 50

Брайтон — 150

Вест Гем — 250

Будь-яка інша команда — 500

Пишіть в коментарях свої прогнози стосовно місць команд у турнірній таблиці за підсумками сезону.