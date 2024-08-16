Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У стартовому матчі нового сезону англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед зіграє проти Фулгема.

Гра відбудеться сьогодні, 16 серпня, о 22:00 на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Еріка тен Гага. Так, на перемогу МЮ можна поставити з коефіцієнтом 1.63, тоді як успіх Фулгема оцінений показником 5.40. Ймовірність нічийного результату виражена коефіцієнтом 4.50.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що обидві команди порадують уболівальників забитими м'ячами. На це дається коефіцієнт – 1.59.

Ще однією ставкою є "обидві команди заб'ють і в матчі буде забито більше двох м'ячів ТБ 2.5" з коефіцієнтом 1.85.

Також можна поставити на те, що Фулгем заб'є, а матч виграє Манчестер Юнайтед із коефіцієнтом 2.73.

Слідкувати за ключовими моментами стартового матчу АПЛ між МЮ та Фулгемом можна буде на Football.ua.