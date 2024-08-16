Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів.
Голанд та Салах, getty images
16 серпня 2024, 13:25
Англійська Прем'єр-ліга ось-ось почнеться, а з нею й перегони за звання найкращого бомбардира сезону. Розповідаємо вам очкування експертів щодо того, хто виграє престижну нагороду.
Традиційно фаворитом є Ерлінг Холанд. Коефіцієнт на нього складає всього лише 1,6. Найближчий переслідувач — Мохамед Салах. Успіх форварда Ліверпуля оцінюється показником 10. Недалеко пішов інший гравець Ліверпуля Дарвін Нуньєс. На нього можна поставити з коефіцієнтом 13.
Далі йдуть два не найбільш очікувані варіанти. Експерти цілком вірять в успіх Александера Ісака (Ньюкасл) та Оллі Воткінса (Астон Вілла). На їх перемогу в бомбардирській гонитві можна поставити з котируванням 15. Трохи менші шанси на успіх в Айвена Тоуні та Коула Палмера — коефіцієнт 20.
Інші претенденти на нагороду:
Рашфорд, Сон, Джексон, Сака, Соланке, Фоден, Гаверц — 30
Гакпо, Боуен, Гойлунн — 40
Матета, Жезус, Нкунку, Вілсон, Калверт-Льюн, Педру — 50
Езе, Фергюсон, Жота, Діаз, Фернандеш, Доку, Рішарлісон — 65
Гордон, Гарначо — 80
Мудрик - 100
Пишіть в коментарях свої прогнози стосовно того, хто стане найкращим бомбардиром сезону.