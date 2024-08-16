Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів.

Англійська Прем'єр-ліга ось-ось почнеться, а з нею й перегони за звання найкращого бомбардира сезону. Розповідаємо вам очкування експертів щодо того, хто виграє престижну нагороду.

Традиційно фаворитом є Ерлінг Холанд. Коефіцієнт на нього складає всього лише 1,6. Найближчий переслідувач — Мохамед Салах. Успіх форварда Ліверпуля оцінюється показником 10. Недалеко пішов інший гравець Ліверпуля Дарвін Нуньєс. На нього можна поставити з коефіцієнтом 13.

Далі йдуть два не найбільш очікувані варіанти. Експерти цілком вірять в успіх Александера Ісака (Ньюкасл) та Оллі Воткінса (Астон Вілла). На їх перемогу в бомбардирській гонитві можна поставити з котируванням 15. Трохи менші шанси на успіх в Айвена Тоуні та Коула Палмера — коефіцієнт 20.

Інші претенденти на нагороду:

Рашфорд, Сон, Джексон, Сака, Соланке, Фоден, Гаверц — 30

Гакпо, Боуен, Гойлунн — 40

Матета, Жезус, Нкунку, Вілсон, Калверт-Льюн, Педру — 50

Езе, Фергюсон, Жота, Діаз, Фернандеш, Доку, Рішарлісон — 65

Гордон, Гарначо — 80

Мудрик - 100

Пишіть в коментарях свої прогнози стосовно того, хто стане найкращим бомбардиром сезону.