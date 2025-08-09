Угода з 36-річним бразильцем розрахована до літа 2027 року.
Нето, ФК Ботафогу
09 серпня 2025, 11:26
Ботафогу на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Нето.
Угода з 36-річним бразильцем розрахована до літа 2027 року.
Голкіпер дістався бразильському клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після відходу з Борнмута.
Минулого сезону Нето провів лише чотири матчі, в яких пропустив чотири м'ячі.
Після 16 турів Ботафогу набрав 26 очок і посідає сьоме місце у чемпіонаті Бразилії.