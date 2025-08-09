Бразилия

Угода з 36-річним бразильцем розрахована до літа 2027 року.

Ботафогу на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Нето.

Голкіпер дістався бразильському клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після відходу з Борнмута.

Минулого сезону Нето провів лише чотири матчі, в яких пропустив чотири м'ячі.

Після 16 турів Ботафогу набрав 26 очок і посідає сьоме місце у чемпіонаті Бразилії.