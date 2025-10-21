ВІВТОРОК, 21 ЖОВТНЯ, 22:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА (ІТАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Північний Лондон живе в атмосфері ейфорії – Арсенал виглядає майже ідеальним на старті сезону. У Лізі чемпіонів "каноніри" двічі перемогли з однаковим рахунком 2:0, спочатку обігравши Атлетік Більбао, а потім і Олімпіакос. Ці перемоги продовжили вражаючу серію з шести поспіль домашніх перемог у групових/основних етапах ЛЧ без пропущених м’ячів. У Прем’єр-лізі команда Мікеля Артети також не знає поразок, після успіху проти Фулгема (1:0) здобувши п’яту перемогу поспіль і продовживши очолювати турнірну таблицю АПЛ. Команда виглядає міцною цілісною структурою, де блискуче працює оборона, а півзахисники та нападники демонструють ефективність у потрібні моменти.

Незважаючи на низку травм, глибина складу дозволяє Артеті маніпулювати кадрами. Після відпочинку в грі з Фулгемом можуть повернутися до старту Габріел Мартінеллі та Мікель Меріно. Основним форвардом команди залишається Віктор Йокерес, а творчість на флангах забезпечують Букайо Сака та інші гравці. Арсенал підходить до матчу як яскравий фаворит, маючи за плечима феноменальну домашню серію та ідеальний старт у єврокубках. Але є і стара проблема — це реалізація моментів.

Команда Дієго Сімеоне, як завжди, демонструє характер, але доволі нестабільно. У чемпіонаті Іспанії "матрасники" після нічиїх на старті виграли три з чотирьох останніх матчів, у тому числі в п’ятницю обіграли Осасуну (1:0). Однак головною проблемою залишаються виїзні ігри – у п’яти поєдинках на чужих полях Атлетіко ще не перемагав (дві поразки, три нічиї). У Лізі чемпіонів історія двобічна: після драматичної поразки в кінцівці від Ліверпуля (2:3) на Енфілді, мадридці розгромили Айнтрахт Франкфурт з рахунком 5:1 вдома.

Сімеоне, безсумнівно, побудує свою гру від оборони, зробивши ставку на фізику, працьовитість у півзахисті та контратаки. Головною ударною силою є Хуліан Альварес, а габаритний норвежець Александер Серлот також може стати ключовою фігурою у атаці. Незважаючи на те, що Атлетіко забивав у всіх 11 офіційних матчах сезону, саме їхня виїзна форма викликає найбільші сумніви перед візитом до Лондона.