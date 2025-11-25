ВІВТОРОК, 25 ЛИСТОПАДА, 22:00 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Лондонці підходять до мегаматчу на підйомі. Команда Енцо Марески продовжує тішити вболівальників динамічною грою та дисциплінованою обороною. Після складної нічийної дуелі з Карабахом, де Алехандро Гарначо вирвав для Челсі важливий виїзний бал, "сині" залишаються непереможними вдома у єврокубках уже шість років. Цей європейський бастіон успішно пережив Бенфіку та Аякс, і Барселона приїжджає сюди точно не в найкращий час.

У Прем’єр-лізі команда виглядає ще впевненіше: три матчі поспіль без пропущених, підйом на друге місце турнірної таблиці та відчутна ігрова зрілість. Юний склад Челсі — наймолодший у Лізі чемпіонів — продовжує ламати стереотипи. Естеван забиває у кожній грі, а Кайседо проводить сезон рівня світової зірки. Повернення Фофана та ігровий тонус Джеймса додають команді сили проти суперника з такою вражаючою атакою, як у Барселони.

Каталонці, хоч і ведуть боротьбу за лідерство у Ла Лізі, приїжджають до Лондона з певним європейським болем: команда Гансі Фліка пропускає в кожному матчі Ліги чемпіонів і знову втратила очки проти Брюгге у яскравій перестрілці 3:3. Висока лінія оборони продовжує приносити і ризики, і результати — суперники раз по раз користуються відкритими зонами, але це жодним чином не заважає Барсі забивати щонайменше один гол у 24 матчах поспіль у цьому турнірі.

Повернення на оновлений Камп Ноу далося команді дуже потужно та красиво: 4:0 проти Атлетіка, два голи Феррана Торреса, два асисти Ямаля, черговий гол Левандовські — і, можливо, чекаємо на повернення Маркуса Рашфорда, який уже має п’ять результативних дій у Лізі чемпіонів за Барсу. Та водночас травми ключових гравців — Гаві, Педрі та тер Штегена — значно зменшують глибину складу. Барселона виглядає грізно в атаці, але крихко в обороні, і саме це може стати головною інтригою сьогоднішньої зустрічі в Лондоні.