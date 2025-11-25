Football.ua представляє прев’ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 25 листопада та розпочнеться о 22:00.
Челсі — Барселона у 2009, Getty Images
25 листопада 2025, 08:30
П’ятий тур основного раунду Ліги чемпіонів дарує нам справжню європейську класику: Челсі приймає Барселону у зустрічі, що може стати визначальною для обох претендентів на вихід до плейоф. Обидві команди мають по сім очок, обидві перебувають за межами топ-8 і обидві входили до першого кошика під час жеребкування — тож власне тут, на Стемфорд Брідж, починається справжня боротьба за місце серед найкращих.
ЧЕЛСІ — БАРСЕЛОНА
ВІВТОРОК, 25 ЛИСТОПАДА, 22:00 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO
Лондонці підходять до мегаматчу на підйомі. Команда Енцо Марески продовжує тішити вболівальників динамічною грою та дисциплінованою обороною. Після складної нічийної дуелі з Карабахом, де Алехандро Гарначо вирвав для Челсі важливий виїзний бал, "сині" залишаються непереможними вдома у єврокубках уже шість років. Цей європейський бастіон успішно пережив Бенфіку та Аякс, і Барселона приїжджає сюди точно не в найкращий час.
У Прем’єр-лізі команда виглядає ще впевненіше: три матчі поспіль без пропущених, підйом на друге місце турнірної таблиці та відчутна ігрова зрілість. Юний склад Челсі — наймолодший у Лізі чемпіонів — продовжує ламати стереотипи. Естеван забиває у кожній грі, а Кайседо проводить сезон рівня світової зірки. Повернення Фофана та ігровий тонус Джеймса додають команді сили проти суперника з такою вражаючою атакою, як у Барселони.
Каталонці, хоч і ведуть боротьбу за лідерство у Ла Лізі, приїжджають до Лондона з певним європейським болем: команда Гансі Фліка пропускає в кожному матчі Ліги чемпіонів і знову втратила очки проти Брюгге у яскравій перестрілці 3:3. Висока лінія оборони продовжує приносити і ризики, і результати — суперники раз по раз користуються відкритими зонами, але це жодним чином не заважає Барсі забивати щонайменше один гол у 24 матчах поспіль у цьому турнірі.
Повернення на оновлений Камп Ноу далося команді дуже потужно та красиво: 4:0 проти Атлетіка, два голи Феррана Торреса, два асисти Ямаля, черговий гол Левандовські — і, можливо, чекаємо на повернення Маркуса Рашфорда, який уже має п’ять результативних дій у Лізі чемпіонів за Барсу. Та водночас травми ключових гравців — Гаві, Педрі та тер Штегена — значно зменшують глибину складу. Барселона виглядає грізно в атаці, але крихко в обороні, і саме це може стати головною інтригою сьогоднішньої зустрічі в Лондоні.
За версією FAVBET, сьогодні незначними фаворитами протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі в основний час пропонується коефіцієнт 2.40, тоді як потенційний успіх Барселони оцінюється показником 2.66. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЧЕЛСІ : Санчес — Джеймс, Адарабіойо, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Енцо — Педру Нету, Жуан Педро, Гарначо — Делап
Не зіграють: Колвілл (коліно), Лавія (стегно), Палмер (палець ноги)
БАРСЕЛОНА : Жоан Гарсія — Кунде, Кубарсі, Ерік Гарсія, Мартін — Ольмо, Френкі де Йонг — Ямаль, Фермін Лопес, Ферран Торрес
Не зіграють: Гаві (коліно), Педрі (підколінне сухожилля), тер Штеген (спина)
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:4
