Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев’ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 26 листопада та розпочнеться о 22:00.

У п'ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів мадридський Атлетіко на своєму стадіоні Метрополітано прийме міланський Інтер

АТЛЕТІКО МАДРИД — ІНТЕР

СЕРЕДА, 26 ЛИСТОПАДА, 22:00 ▪️ МЕТРОПОЛІТАНО, МАДРИД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Єврокубковий сезон мадридського Атлетіко поки виявляється непередбачуваним: у середині основного етапу у "матрацників" лише шість очок після чотирьох турів і як наслідок лише 17 місце.

Команда Дієго Сімеоне двічі допускала поразки і обидва рази в Англії — проти Ліверпуля (2:3) та Арсеналу (0:4) — але при цьому мадридці обіграли Айнтрахт (5:1), а потім Юніон Сент-Жилуаз (3:1).

"Лос-Кольчонерос", які двічі посідали друге місце у ЛЧ і обидва рази програли Реалу у фіналі, минулого сезону знову були вибиті своїми суперниками з Мадрида. Однак цього сезону їм все ще потрібно набрати більше очок, щоб хоча б потрапити до плей-оф.

Ключовим чинником може стати продовження чудового домашнього результату в ЛЧ, враховуючи, що команда програла лише один зі своїх останніх 16 матчів у євркубках на Метрополітано та виграла десять із останніх 11.

Минулої неділі Атлетіко мінімально здолав Хетафе (1:0), завдяки чому продовжив свою переможну серію до п'яти матчів поспіль. Після 13 турів "матрацники" посідають четверте місце в Ла Лізі, відстаючи на чотири очки від Реала та на три від Барселони.

Востаннє Атлетіко офіційно зустрічався з Інтером у плей-оф 2024 року, коли Мадрид у підсумку здобув перемогу в серії пенальті, вигравши матч-відповідь на домашньому полі. Також ще була товариська гра у жовтні цього року — перемога Атлетіко (1:1) в серії пенальті (4:2).

Хоча Інтер виграв лише один із останніх 15 матчів групового (основного) етапу проти іспанських команд, в іншому у них гарний послужний список. Зазнавши поразки від фіналістів у травні (вдруге за три сезони), італійські гранд виграв 10 з 11 останніх матчів у Європі.

У минулому турі ЛЧ Інтер перервав вражаючу серію сухих матчів із 11 поєдинків, пропустивши від Кайрата (2:1). До цього "нерадзуррі" обіграли Юніон (4:0), Славію (3:0) та Аякс (2:0). В результаті чотири перемоги та 12 впевнених очок, які дозволяють міланцям займати комфортне третє місце серед лідерів основного етапу, що вже практично гарантує їм попадання у вісімку найкращих команд.

Триразові чемпіони континенту ніколи раніше не перемагали у своїх перших п'яти єврокубкових матчах, але цей вражаючий подвиг стане можливим проти Атлетіко.

Однак до матчу з "матрацниками" Інтер підходить з поганим настроєм після того, як "нерадзуррі" програли в дербі проти Мілана (0:1) у Серії А. Тепер Інтер посідає четверте місце в чемпіонаті, відстаючи від Роми на три очки, пропусти вперед Мілан та Наполі.

За версією букмекерів, сьогодні незначними фаворитами протистояння є підопічні Дєго Сімеоне. Так, на перемогу Атлетіко пропонується коефіцієнт 2.31, тоді як потенційний успіх Інтера оцінюється показником 3.08. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.56.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Атлетіко Мадрид: Муссо — Руджері, Ганцко, Хіменес, Моліна — Гонсалес, Коке, Барріос, Сімеоне — Серлот, Альварес.

Інтер: Зоммер — Бастоні, Ачербі, Аканджі — Дімарко, Зелінські, Чалханоглу, Барелла, Аугусто — Мартінес, Тюрам.

Не зіграють: Ле Норман, Льоренте (?), Облак (?) — Дарміан, Думфріс, Мхітарян.

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА