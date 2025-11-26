Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев’ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 26 листопада та розпочнеться о 22:00.

У п'ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів французський гранд ПСЖ на своєму стадіоні прийме лондонський Тоттенгем.

ПСЖ — ТОТТЕНГЕМ

СЕРЕДА, 26 ЛИСТОПАДА, 22:00 ▪️ ПАРК-ДЕ-ПРЕНС, ПАРИЖ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

ПСЖ отримав першу прогавину у захисті титулу Ліги чемпіонів три тижні тому, коли переможна машина на ім'я Баварія залишила французьку столицю з перемогою (2:1), незважаючи на те, що весь другий тайм німецька команда провела вдесятьох.

Незважаючи на те, що ПСЖ більше не може похвалитися ідеальними результатами цього сезону, парижани приступають до п'ятого ігрового тижня з впевненими шансами на автоматичний вихід до 1/8 фіналу, займаючи п'яте місце в лізі та перебуваючи в безпосередній близькості від Баварії, Арсеналу та Інтера.

Паризький гранд також ніколи у своїй історії не допускав двох домашніх поразок поспіль у ЛЧ — підопічні Луїса Енріке відповіли на поразку від Баварії двома послідовними перемогами в Лізі 1, хоча їхня перемога над Ліоном (3:2) була оповита суперечками про суддівство. Втім, нічого спірного в суботній перемозі над Гавром (3:0) не було — цей результат дозволив їм на два очки випереджати Марсель і Ланс на вершині Ліги 1.

Проте чинні чемпіони Європи, вже не ті, які громили Інтер у фіналі ЛЧ-2024/25. Однак це навряд чи стане великою втіхою для вболівальників Тоттенгема, які в масовому порядку залишали стадіон Емірейтс в останні 20 хвилин недільного дербі Північного Лондона, коли Арсенал легко перевершив своїх непримиренних суперників з рахунком 4:1.

Таким чином, "шпори" зазнали третьої поразки в останніх п'яти матчах. Після розгрому від "канонірів" відразу ж були негативні відгуки у бік Томаса Франка, оскільки захисну схему 5-2-3 було впевнено розкрито Арсеналом, і буде вкрай цікаво подивитися, яку схему данець обере у столиці Франції.

Однак, на відміну від господарів поля, непереможний рекорд "шпор" у Лізі чемпіонів залишається незмінним після двох перемог та двох нічиїх у перших чотирьох іграх цього сезону — лондонці також відіграли на нуль у п'яти з останніх семи єврокубкових матчів.

Однак обидва виїзні матчі Тоттенгема в ЛЧ цього сезону завершилися внічию, а в літньому Суперкубку УЄФА підопічні Франка поступилися ПСЖ у серії післяматчевих пенальті.

За версією букмекерів, сьогодні незначними фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час пропонується коефіцієнт 1.39, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 7.50. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.35.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСЖ: Шевальє — Мендеш, Пачо, Маркіньйос, Заїр-Емері — Невеш, Вітінья, Фабіан Руїс — Маюлю, Кварацхелія, Барколя.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Ван де Вен, Спенс — Сарр, Палінья, Бентанкур — Кудус, Сімонс, Рішарлісон.

Не зіграють: Дуе, Хакімі, Забарний, Дембеле (?) — Девіс, Джонсон, Соланке.

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА