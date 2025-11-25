Ліга чемпіонів

Завершились перші матчі 5 туру Ліги Чемпіонів.

Лісабонський клуб на виїзді покращив свої шанси на єврокубкову весну.

Бенфіка вперше у цьому розіграші Ліги чемпіонів здобула перемогу.

Самуель Даль уже на старті зустрічі відкрив рахунок, а Леонардо Баррейру на останній хвилині основного часу подвоїв перевагу гостей. У підсумку — впевнена перемога підопічних Жозе Моурінью.

Анатолій Трубін зробив 4 сейви та отримав оцінку 7.4. Георгій Судаков відіграв 80 хвилин та заробив оцінку 7.1.

Аякс — Бенфіка 0:2

Голи: Даль, 6, Баррейру, 90

Аякс: Ярош — Регер (Моро, 82), Шутало, Бас, Вейндал (Мокіо, 60) — Классен (Глух, 74), Ітакура, Тейлор — Буніда (Фітц-Джим, 74), Веггорст, Годтс (Дольберг, 74)

Бенфіка: Трубін — Дедич, Сілва, Отаменді, Даль — Барренечеа, Ріос — Аурснес, Баррейру (Сілва, 90), Судаков (Араужу, 81) — Павлідіс (Регу, 90)

Попередження: Веггорст — Даль

Галатасарай — Юніон Сент-Жилуаз 0:1

Гол: Девід, 58

Галатасарай: Чакир — Шоллої, Санчес, Бардакджі, Якобс (Уняй, 53) — Торрейра, Сара — Сане, Гюндоган, Їлмаз — Ікарді

Юніон Сент-Жилуаз: Схерпен - Мак Аллістер, Берджесс, Сайкс — Халаїлі, Зорган, Ван Де Перре, Н'янг (Лейсен, 90) — Аїт Ель-Хадж (Схоофс, 71) — Флоруч (Буфаль, 71), Девід (Родрігес, 59)

Попередження: Гюндоган, Торрейра, Санчес, Уняй — Девід, Халаїлі

Вилучення: Уняй, 89