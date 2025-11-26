Ліга чемпіонів

Закінчився перший ігровий день 5-го туру Ліги Чемпіонів.

Наполі вдома переграв Карабах за всіма показниками, але відзначився лише в середині другого тайму (2:0).

Господарі поля завдали близько 17 ударів по воротах суперника, з яких аж 8 — у створ. Пробити оборону азербайджанського клубу неаполітанцям вдалося лише у другому таймі.

До цього чудову гольову можливість зруйнував Маркус Гейлунн. Інший колишній гравець Манчестер Юнайтед нарешті зміг відкрити рахунок у матчі.

На 65-й хвилині відзначився Скотт Мактоміней — півзахисник першим опинився на добиванні після сейву воротаря Карабаху. За декілька хвилин той самий Мактоміней пробив у падінні через себе, але на шляху до воріт м’яч зачепив захисника гостей Марко Янковича й після рикошету полетів у протилежний від голкіпера кут.

У підсумку Наполі здобуває дуже важливі три очки в боротьбі за путівку в плей-оф.

Наполі - Карабах 2:0

Голи: Мактоміней, 65, Янкович (аг), 72

Наполі: - — Беукема, Ррахмані, Буонджорно — Ді Лоренцо, Лоботка, Мактоміней, Олівера — Нерес, Ланг (Лукка, 75) — Гойлунн (Ельмас, 75)

Карабах: Кохальскі — Сілва, Мустафазаде, Медіна (Ммаї, 60), Джафаркулієв (Байрамов, 75) — Бікальйо, Янкович — Зубір — Андраде (Кащук, 60), Дуран, Аддай

Попередження: Ланг, Ррахмані — Медіна, Янкович

Славія Прага та Атлетік Більбао зіграли в нульову нічию (0:0).

Обидві команди мали декілька непоганих нагод, аби відзначитися, але воротарі зуміли зберегти свої ворота на замку.

Славія Прага — Атлетік Більбао 0:0



Славія Прага: Станек — Мозес, Зіма, Халоупек — Доудера (Голеш, 55), Саділек, Зафейріс (Хитіл, 79), Мбоджі (Боржил, 55) — Провод, Хори, Саньянг (Кушей, 55)

Атлетік Більбао: Сімон — Аресо (Лекуе, 79), Вівіан, Паредес, Бойро — Руїс де Галаррета (Хаурегісар, 64), Рего — Беренгер (Вільямс, 58), Сансет (Санчес, 57), Наварро — Гурусета (Гомес, 79)

Попередження: Провод, Хори — Гурусета, де Галаррета, Паредес

Марсель на домашньому полі зміг переломити хід подій та вирвати перемогу над Ньюкаслом Юнайтед (2:1).

Гості відкрили рахунок у дебюті зустрічі — Харві Барнс відзначився вже на 6-й хвилині.

Сороки зберегли перевагу до кінця першого тайму. Після перерви слово взяв П’єр-Емерік Обамеянґ: габонець на початку другої 45-хвилинки оформив дубль.

Однак найкращим гравцем матчу став не він, а воротар Марселя. Херонімо Рульї парирував 8 ударів суперника та допоміг перервати програшну серію провансальців.

Марсель — Ньюкасл Юнайтед 2:1

Голи: Обамеянг, 46, 50 - Барнс, 6

Марсель: Рульї — Павар, Балерді, Палмьєрі — Веа, Вермерен, Гейб'єрг, Бакола (О'Райлі, 61), Пайшан — Обамеянг, Грінвуд

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто (Голл, 61), Тіав, Шер (Еланга, 61), Берн — Гімараес, Тоналі, Віллок (Ремзі, 72) — Мерфі, Гордон (Вольтемаде, 72), Барнс

Попередження: Балерді, Бакола, Палмьєрі, Грінвуд, Вермерен — Віллок, Гордон, Берн