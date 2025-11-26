Ліга чемпіонів

Тренер Тоттенгема — про психологію, командну роботу та важливість гри проти ПСЖ.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Томас Франк поділився думками та очікуваннями перед матчем 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

За словами наставника, він шкодує, що його команда підходить до гри не в найкращому настрої після поразки в дербі:



"Я б дуже хотів бути тут, перемігши Арсенал і зігравши з ПСЖ. Частина роботи тренера — вміти долати невдачі. Я на 1000% впевнений, що знаю, як побудувати команду і клуб. Частково це полягає в тому, як ми вчимося на поганих періодах. Найкращі команди продовжують рухатися вперед — у цьому немає сумнівів. За перші чотири місяці я багато дізнався про команду та окремих футболістів".

Франк також наголосив, що протягом тривалого сезону результати не можуть бути стабільними:



"У сезоні з 60 матчів лише 10–12 будуть ідеальними, близько 30 — середнього рівня, а решта нижче цього. Ми ризикуємо, але могли б ризикувати ще більше. Ми повинні робити все можливе, щоб створити більше шансів. Саме над цим ми працюємо".

Матч ПСЖ – Тоттенгем відбудеться 26 листопада о 22:00 за київським часом.