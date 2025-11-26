Ліга чемпіонів

Данці контролювали матч і забили три голи, а гості відповіли двома точними ударами під кінець, але врятувати хоча б очко не змогли.

У середу, 26 листопада, відбувся поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Копенгагеном та казахстанським Кайратом. На своєму полі данська команда здобула перемогу з рахунком 3:2.

Перший гол був забитий на 26-й хвилині: форвард господарів Віктор Дадасон вивів Копенгаген уперед. У другому таймі команда продовжила тиснути: Джордан Ларссон реалізував пенальті на 59-й хвилині, а Роберт забив третій гол на 73-й хвилині.

Кайрат зумів скоротити відставання лише під кінець гри: спочатку Дастан Сатпаєв на 81-й хвилині, а потім Олжас Байбек на 90-й хвилині записали голи у актив гостей.

Матч показав, що на початку зустрічі казахстанська команда не змогла створити жодного удару у створ воріт суперника, тоді як господарі контролювали хід гри. Другий тайм дав шанс Кайрату розіграти кінцівку, але врятувати хоча б очко команда не змогла.

Після п’яти турів Копенгаген має 4 очки, а Кайрат – лише 1. Наступні матчі відбудуться 10 грудня, коли Копенгаген зустрінеться з Вільярреалом, а днем раніше казахстанці прийматимуть Олімпіакос.

Копенгаген — Кайрат 3:2

Голи: Дадасон, 26, Ларссон, 59 (пен), Роберт, 73 - Сатпаєв, 81, Байбек, 90

Копенгаген: Котарські — Судзукі (Заге, 79), Перейра, Хацидіакос, Лопес — Клем (Еміл Мадсен, 69), Лерагер — Ларссон (Ельюнуссі, 69), Классон, Роберт (Мукоко, 79) — Дадасон (Гарананга, 90)

Кайрат: Анарбеков — Мринський, Широбоков, Сорокін, Тапалов — Касабулат (Садибеков, 79), Глазер (Байбек, 64) — Громико (Зарія, 69), Жоржинью (Станоєв, 69), Сатпаєв — Едмілсон (Рікардіньйо, 79)

Попередження: Хацидіакос, Лерагер — Мринський, Тапалов, Рікардіньйо, Сатпаєв